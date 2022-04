Roma Primavera, De Rossi: “Napoli? Non capisco come mai stiano in queste condizioni”

Domani ci sarà la gara di Primavera 1 tra Roma e Napoli. Ecco le dichiarazioni Alberto De Rossi, mister giallorosso, ai microfoni ufficiali del club capitolino:

“Quando gli impegni si susseguono in maniera così costante diventa difficile organizzare la partita vera, la settimana tipo. Ci aiutano i ragazzi, ci indicano gli allenamenti. Non si possono organizzare tante cose scientifiche. Ci trainano con il loro entusiasmo e l’allegria ritrovata dopo quelle due partite. Tre vittorie e tre clean sheet, cos’è cambiato? È cambiato che abbiamo i ragazzi a disposizione, il gruppo è compatto. Il Covid e le Nazionali avevano smembrato il gruppo. Quando non stai insieme è chiaro che la risposta sia individuale, il gruppo determina le prestazioni molto positive, come le ultime tre. Il Napoli va a caccia di punti, è la difficoltà della sfida? Non è solo questa, è chiaro che gli obiettivi siano diversi ma hanno tanti giocatori bravi e non capisco come mai stiano in queste condizioni. Questo campionato è tremendo: se perdi una-due partite rischi di entrare in un vortice, come abbiamo rischiato noi. Per noi la partita più importante dell’anno è stata quella dopo le sconfitte di Bologna e Firenze e ci ha fatto ripartire. Loro probabilmente non l’hanno ancora trovata e speriamo non sia domani”.