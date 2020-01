Sarri: “Abbiamo avuto sei rigori a favore e sei contro, dobbiamo usare la maglia a righe”

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Juventus. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Siamo stati poco cattivi anche in fase di possesso, non solo in quello di recupero palla, è mancata energia mentale, nervosa, eravamo sempre a metà strada in fase difensiva, eravamo sempre in ritardo. Abbiamo fatto una partita blanda in entrambe le fasi, per un’ora non c’è stato un tiro in porta, sembrava una gara da 0-0. La squadra complessivamente ha dato la sensazione d’avere poche energie, cambiava poco con interpreti diversi, abbiamo provato a schierare Douglas Costa sugli esterni. Parlare di tendenza ad una squadra che viene da cinque-sei vittorie consecutive mi sembra strano, c’è da trovare grandi motivazioni, queste partite ci possono aiutare a farlo, se t’accorgi che perdi per carenza d’energie mentali devi intervenire su quello, non penso che tutto ciò sia dovuto ai pareggi di Inter e Lazio, davanti all’opportunità bisogna incattivirsi, non indebolirsi. Faccio fatica a pensare a qualcosa di strutturale, nelle ultime gare avevamo trovato un palleggio veloce, invece, sono tornati i cinque tocchi sotto ritmo. Come ti senti dopo l’accoglienza del San Paolo? Mi girano i coglioni solo per la sconfitta. La Juventus ha altre qualità rispetto al mio Napoli, non ha giocatori rapidissimi che può innescare tante triangolazioni in velocità, bisogna migliorare anche nell’accompagnare le azioni. Carenze motivazionali? Ho per forza qualche responsabilità, ci sono compiti più facili e difficili, si vince da tanti anni in Italia, ciò a livello inconscio può anche averli ammorbiditi. È un compito abbastanza complesso, è difficile entrare nella testa di una persona, figurati in 25, s’intrecciano gli obiettivi individuali e collettivi. Rigori con le maglie a righe? Infatti il problema è che abbiamo cambiato maglia, entriamo il doppio rispetto agli avversari in area di rigore ma abbiamo avuto sei tiri dal dischetto a favore e sei contro. Mancava anche a noi qualche giocatore, dei campioni del mondo, le classifiche non dicono tutto, il Napoli è primo per baricentro, secondo per occasioni create e tiri fatti, la classifica del Napoli è falsa, i dati lo dimostrano, non lo considero un flop. Ho schierato il tridente perchè mi sembrava che tutti e tre fossero in un momento positivo, mi sembrava giusto, i centrocampisti nelle ultime partite erano in un buon momento, sembrava che li potessero sostenere. Quando si sbaglia una partita sotto il profilo mentale, non si può cercare la colpa del singolo calciatore, non lo ritengo plausibile. Il messaggio alla squadra di questa scelta era fiducia e coraggio”