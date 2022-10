Schreuder: “Il Napoli è la squadra più forte che ho incontrato negli ultimi anni”

L’allenatore dell’Ajax Alfred Schreuder ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Ajax. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Complimenti al Napoli, è una grande squadra. Abbiamo reagito meglio rispetto all’andata ma il Napoli è forte, efficace, ha fatto dei bei gol. Nel primo tempo dovevamo farne almeno uno, peccato per il gol del 4-2, il 3-3 era vicino. Prendere un gol così non è ammissibile. È diverso fare le analisi della tribuna, anche noi abbiamo avuto delle occasioni con Kudus nel primo tempo, il Napoli ha avuto paura di noi, Kudus anche ha avuto delle occasioni. Wijndal è stato cinque settimane fermo, perciò ha giocato Bassey al suo posto, abbiamo giocato meglio come squadra rispetto all’altra settimana. Sanchez e Berghuis hanno giocato entrambi bene, Sanchez ha affrontato un giocatore forte come Kvaratskhelia, ha tenuto botta fisicamente. Finale? È lontano ma il Napoli è veramente un’ottima squadra, Osimhen, che è rientrato, può dare una grandissima mano. Il Napoli è la squadra più forte che ho incontrato negli ultimi anni. Non penso che il Napoli non ha spinto così tanto per fare sei gol, abbiamo giocato abbastanza bene, poi è arrivato il primo gol ma non c’è stato il caos difensivo. Abbiamo subito qualche gol troppo facile ma anche il Napoli è forte. L’obiettivo è vincere il campionato in Olanda e rimanere in Europa anche dopo l’inverno. L’Ajax non ha un problema di qualità, abbiamo tanti nuovi giocatori e ad inizio stagione abbiamo giocato anche molto bene, abbiamo bisogno di tempo. Non dimentichiamoci che il Napoli ha vinto 4-1 contro il Liverpool”

A cura di Ciro Troise