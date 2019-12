Scugnizzeria in the World – Buone prove di Machach e Contini

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto di questo fine settimana:

Serie B, Chievo-Juve Stabia 2-3: (Bifulco)

E’ finita 2-3 la partita tra il Chievo Verona e la Juve Stabia. Clamorosa vittoria della squadra ospite in rimonta dopo esser andata sotto per 2-0 alla fine del primo tempo. Nel finale, è stata una doppietta di Forte su calcio di rigore a regalare i tre punti alla squadra stabiese. Alfredo Bifulco, di proprietà del Napoli e in prestito alla Juve Stabia, ha giocato l’intera partita.

Virtus Entella-Empoli 2-0 (Contini)

Virtus Entella batte Empoli 2-0. Decidono le reti nel primo tempo di Morra e De Luca. Contini, di proprietà del Napoli e in prestito alla squadra ligure, ha disputato una buona gara.

Frosinone-Pescara 2-0 (Palmiero)

Il Frosinone vince una partita importantissima per la sua corsa verso il ritorno in Serie A, battendo 2-0 il Pescara in una gara interna giocata bene soprattutto nella ripresa. Gol di Maiello e Dionisi.

Palmiero è rimasto in panchina per tutta la gara.

Cavese-Ternana 1-1 (D’Ignazio)

Pari per 1-1 tra Cavese e Ternana. Gli umbri erano passati in vantaggio con l’autogol di Favasuli al 30′ mentre i padroni di casa hanno pareggiato al 45′ con Sainz Maza. Gli ospiti hanno sbagliato anche un calcio di rigore.

D’Ignazio, di proprietà del Napoli e in prestito alla Cavese, è rimasto in panchina per tutta la durata del match

Carrarese-Pianese 1-1 ( Mezzoni)

La Carrarese viene beffata all’ultimo assalto da Matteo Momentè che pareggia l’iniziale vantaggio di Saveriano Infantino portando così il risultato sull’1-1.

Mezzoni è stato sostituito al 46′.

Altamura-Andria 2-0 (Massa)

Il match valido per il campionato di Serie D tra Altamura e Fidelis Andria si è concluso con il risultato di 2 a 0. Decide una doppietta di Croce. Trenta minuti di gioco per il difensore di proprietà Napoli Massa.

Cosenza-Podernone 1-2 (Machach)

Continua la marcia del Pordenone che vince anche nell’insidiosa trasferta di Cosenza. Termina per 2 a 1 per i neroverdi.

Zinedine Machach è subentrato ad inizio ripresa e si è reso pericoloso in diverse occasioni, sfiorando la traversa in un occasione.

Arzignano-Cesena 0-1 (Zerbin)

DI WILLIAM SCUOTTO