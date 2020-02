Scugnizzeria in the World – Decimo goal di Petagna in campionato. Ottima prestazione di Ciciretti

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto di questo fine settimana dove molte gare non sono state disputate per via dell’allarme Coronavirus:

Serie B, Cosenza-Frosinone 0-2 (Machach, Prezioso)

Quinta vittoria consecutiva per la squadra di Nesta che consolida il secondo posto, gestendo nel secondo tempo il doppio vantaggio. Sesto ko interno per i calabresi, fischiati dal proprio pubblico. Reti di Dionisi e Novakovich.

Prezioso è rimasto in campo per tutta la gara, mentre Machach è entrato al 85′.

Serie B, Cittadella-Juve Stabia 3-0 (Bifulco)

Il ciclone Iori travolge la Juve Stabia, il Cittadella sale al quarto posto a -4 dal Frosinone e adesso sente profumo di Serie A. Vantaggio granata al 15′: fallo di mano di Tonucci su cross di Rosafio (braccio largo evidente) e settimo penalty concesso dall’arbitro ai padroni di casa. Sul dischetto va Iori, che spiazza Provedel. Il Cittadella insiste e va tre volte vicino al raddoppio, due delle quali con Diaw, che fa tutto bene eccetto buttarla dentro, sia al 30′ che al 40′. In entrambi i casi la mira difetta davvero per poco, così come difetta a Iori, che a inizio ripresa in due diverse occasioni fallisce il 2-0 da ottima posizione. Mira che non difetta per nulla a Federico Proia che, al contrario, fa centro al 3′ della ripresa su assist di Diaw e liscio di Tonucci. Sul 2-0 gli ormeggi sono mollati e c’è spazio pure per vedere il 3-0 di Iori, che da pochi passi fa centro e dedica la rete al figlio, già abbracciato in occasione dell’1-0. Nelle fila degli ospiti parte da titolare ma gioca solo 54 minuti il giocatore di proprietà del Napoli Alfredo Bifulco, molto deludente la sua prestazione.

Serie B, Entella-Benevento 0-4 (Contini)

Sabato da dimenticare per l’Entella che nel primo tempo subisce tre gol nel giro di 24 minuti. Il Benevento punisce tutte le disattenzioni dei biancocelesti. Sau al nono minuto e Viola al quattordicesimo regalano il vantaggio agli ospiti. Al ventitreesimo arriva il rigore per il Benevento (Pellizzer trattiene Schiattarella) Viola non sbaglia. Nel secondo tempo qualche occasione per l’Entella guidata da Filippi, Boscaglia assente per squalifica, ma niente di davvero pericoloso e così Coda all’ottantaquatresimo chiude il match. Nelle fila dell’Entella ha giocato titolare il portiere di proprietà del Napoli Nikita Contini

Serie B, Carrarese-Gozzano 3-0 (D’Ignazio)

Netta sconfitta per il Gozzano, che ha ceduto 3-0 sul campo della Carrarese. Partita subito indirizzata verso la squadra di Baldini, a segno dopo 5′ con Calderini. Al 23′ Infantino ha chiuso i conti, poi tris di Cardoselli nella ripresa. Nelle fila della Carrarese 50 minuti per Luigi D’Ignazio, terzino sinistro di proprietà del Napoli che è uscito dal campo al 80esimo del secondo tempo tempo a causa di crampi.

Serie C, Rieti-Teramo 0-2 (Russo)

Vittoria degli ospiti con le reti di Birligea e Magnaghi. Russo, giocatore del Napoli e in prestito al Rieti, non era a disposizione del match.

Serie A, Spal-Juventus 1-2 (Petagna)