SerieANews.com – Napoli, infortunio alla caviglia per Politano: le ultime

Matteo Politano ha disputato una gran partita contro il Milan, andato anche a segno su calcio di rigore. Un penalty “calciato male” proprio come dichiarato dallo stesso esterno offensivo del Napoli ai microfoni di DAZN. Il giocatore ha poi lasciato il campo in favore di Alessio Zerbin per un problema alla caviglia. Un cambio che poteva costar caro ai partenopei, visto che proprio da quel lato è nato il pareggio del Milan.

Il vice allenatore del Napoli, Marco Domenichini, in conferenza stampa ha parlato dell’infortunio di Politano: “Col dottore non abbiamo ancora parlato, penso sia una botta. Merita di andare in Nazionale, penso che potrà andarci. Siamo felici per la convocazione”.

Stando alle informazioni raccolte da SerieANews.com, Matteo Politano ha rimediato una distorsione alla caviglia destra che non dovrebbe essere grave. Verrà monitorata in Nazionale, dove verranno effettuati i consueti esami strumentali, dopodiché si verificherà se potrà recuperare in ritiro con la selezione di Mancini o rimandarlo a Castel Volturno. Lo stesso Politano ai microfoni di DAZN ha così commentato il problema: “Mi si è girata un po’ e ora è gonfia. Valuteremo nei prossimi giorni”.