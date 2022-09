Anche in Qatar si festeggia, Al Thani esulta: “Forza Napoli!”

Anche in Qatar si esulta quando vince il Napoli, e lo sceicco Al Thani è il tifoso più appassionato.

Negli scorsi mesi qualche storia dello sceicco che esaltava il Napoli su Instagram aveva infuocato l’ambiente napoletano, facendo nascere l’ipotesi che volesse acquistare il Napoli.

Parente diretto dell’attuale reggente della corona del Qatar, Ahmad Bin Hamad Al Thani non ha mai nascosto la sua passione per il Napoli, anche quando il patron De Laurentiis ha negato qualsiasi legame con lo sceicco e conferma che la squadra non è in vendita.

Ieri sera lo sceicco ha esternato ancora una volta la sua fede azzurra, dopo la vittoria del Napoli a San Siro, con una bella Instagram Stories con scritto “Forza Napoli” e un bel cuore azzurro.