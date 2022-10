SerieANews.com – Primavera, altro rinforzo per Frustalupi: preso Noah Mutanda

Il Napoli, dopo l’arrivo dell’ex Barcellona Alaustey, ha portato a casa un altro rinforzo per la Primavera: si tratta di Noah Zola Mutanda Kasongo, centrocampista centrale classe ‘2005. Alaustey è un centrocampista di qualità, può giocare sia da play che tra le linee e ha già portato a casa due spezzoni di gara contro il Bologna e il Torino. Noah Zola Mutanda Kasongo è tedesco di origini congolesi, cresciuto nel vivaio dello Schalke 04, club da cui si è svincolato dopo il cammino che l’ha portato fino all’Under 17. Ha caratteristiche diverse da Alaustey, è un profilo di maggiore quantità, è un destro, ha un buon piede ma è anche dinamico, ha forza, nella mediana della Primavera azzurra può consentire a Gioielli di tirare un po’ il fiato in alcune occasioni. Si tratta di un’ulteriore iniezione di fiducia per la squadra di Frustalupi che, dopo un inizio della stagione un po’ complicato, ha rialzato la testa nelle ultime gare con la vittoria contro il Bologna e i pareggi contro l’Ajax in Youth League e il Torino in campionato. Noah Mutanda Kasongo s’allena con gli azzurrini da un mese e mezzo, il Napoli ha impiegato un po’ di tempo per realizzare tutte le pratiche burocratiche del tesseramento di un minore da federazione straniera. Potrà essere convocato per le prossime gare: mercoledì in Coppa Italia Primavera e domenica contro l’Atalanta in campionato.

Ciro Troise per SerieANews.com