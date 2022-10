Under 17, risultati e classifica: il Napoli è penultimo nel girone A

L’Under 17 del Napoli non ha ancora trovato la prima vittoria in campionato ma con il pareggio ottenuto sul campo dello Spezia ha abbandonato l’ultimo posto in classifica nel girone A, lasciandolo alla Sampdoria. Gli azzurrini sono penultimi con due punti in classifica in cinque gare, hanno già esercitato il turno di riposo. Vanno recuperate Fiorentina-Torino e Sassuolo-Juventus, gara di questo turno in programma il 9 novembre. Ecco i risultati e la classifica:

EMPOLI-MODENA 4-1 RETI: 21 Fiore (M), 42 Massarelli (E), 61 Massarelli (E), 64 Coppola (E), 76 Coppola (E) PISA-GENOA 0-0 RETI: SAMPDORIA-PARMA 0-2 RETI: SASSUOLO-JUVENTUS 9/11 RETI: SPEZIA-NAPOLI 1-1 RETI: 34 Malasomma (N), 63 Monteverde (S) TORINO-BOLOGNA 2-1 RETI: 6 Rossi (T), 35 Gattor (B), 43 Perciun (T) RIPOSA: FIORENTINA

CLASSIFICA

P G 13 6 BOLOGNA 11 6 PARMA 10 4 FIORENTINA 10 4 TORINO 9 5 GENOA 8 4 JUVENTUS 7 6 EMPOLI 7 6 PISA 6 5 SASSUOLO 5 6 SPEZIA 3 6 MODENA 2 5 NAPOLI 1 5 SAMPDORIA

Prossimo turno: Napoli-Empoli, domenica 23 ottobre 2022