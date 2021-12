Sky – Insigne tra affaticamento al polpaccio e postumi del vaccino: titolarità col Milan in dubbio

In diretta da Castel Volturno, l’inviato di Sky Sport che segue il Napoli Francesco Modugno ha fatto il punto della situazione sugli infortunati, in particolare capitan Insigne: “Insigne sta benino” ha spiegato a Radio Kiss Kiss Napoli. “È una condizione che va monitorata. Ha un po’ di fastidio, di affaticamento al polpaccio. Ha fatto anche il vaccino e nei primi giorni ci può stare qualche tossina di chi non è al top. È una somma di piccole cose che vanno gestite e monitorate. C’è ancora la rifinitura di domani, i margini per averlo a disposizione ci sono. Per schierarlo dal 1′ dipende poi dall’allenatore. Elmas invece è pienamente recuperato e può essere una possibilità lì alto a sinistra“.