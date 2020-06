SKY – Inter, le ultime in vista di sabato: Eriksen più di sensi. Recuperati de Vrij e Bastoni in difesa

Napoli ed Inter scaldano i motori in vista del ritorno in campo di sabato. Il secondo atto della semifinale di Coppa Italia vedrà gli azzurri partire col vantaggio di una rete (tra l’altro, in trasferta), ma contro la squadra di Antonio Conte non c’è da star tranquilli.

LE ULTIME IN CASA INTER – La redazione di Sky Sport ha fatto poco fa il punto della situazione in casa nerazzurra. Più che una certezza il duo d’attacco Lautaro-Lukaku. I dubbi riguardano, più che altro, il terzo di centrocampo: Eriksen è attualmente in vantaggio su Sensi. Infine, due recuperi importanti nel pacchetto difensivo, ossia de Vrij e Bastoni.