SKY – Napoli-Ajax, la probabile formazione azzurra: Juan Jesus e Mathias Olivera titolari

Dopo la gara vinta all’andata alla Johan Cruijff Arena con un impressionante 1-6, dopo una settimana il Napoli ritornerà ad affrontare l’Ajax in Champions League per il quarto turno del girone A del torneo. Obiettivo strappare almeno un punto, che (in caso di vittoria mancata dei Rangers contro il Liverpool) varrebbe già la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Con una vittoria, invece, la matematica premierebbe subito gli azzurri. Per l’occasione, Luciano Spalletti riprende in toto l’undici visto in campo dal primo minuto nella gara d’andata, fatta eccezione per il difensore kosovaro Amir Rrahmani, rimasto infortunato dopo l’ultimo match di campionato vinto 1-4 contro la Cremonese. Per il resto, il suo 4-3-3 dovrebbe restare lo stesso. Titolarissimo Alex Meret tra i pali. In difesa, al posto di Rrahmani, sarà probabile vedere il brasiliano Juan Jesus vincere il ballottaggio con Ostigard e giocare a fianco a Kim, mentre a sinistra Matias Olivera prende il posto di Mario Rui. Confermato il trio di centrocampo formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In avanti: ballottaggio apertissimo tra Lozano e Politano con il secondo sfavorito anche se le sue quotazioni sono in rialzo; al centro più probabile Raspadori rispetto a Simeone; titolare fisso Kvaratskelia a sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

Napoli-Ajax, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League, si giocherà mercoledì 12 ottobre alle ore 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona e sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport, ma anche in streaming sulle app di Sky Go e NOW (disponibili su PC o via app su smartphone, tablet e smart TV). È possibile seguire il il collegamento pre-partita già dalle ore 18:00 sul canale 252 di Sky, mentre dalle 18:40 la partita sarà visibile anche sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e in 4K su Sky Sport 4K (canale 213). La partita non è disponibile in chiaro. La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, accompagnato dal commento tecnico di Luca Marchegiani.