Il questore Giuliano: “Invito i tifosi ad andare in anticipo allo stadio, ci sono state alcune aggressioni ai tifosi dell’Ajax”

Alessandro Giuliano, questore di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Come sempre noi auspichiamo che tutti possano godere di questo spettacolo come Napoli-Ajax.Per fare ciò, invito ai tifosi di recarsi allo stadio con largo anticipo, i cancelli saranno aperti dalle ore 16. Vi sono state numerosissime aggressioni ai danni tifosi olandesi in ristoranti e per strada. Per ogni atto di legalità documentato, verranno svolte indagini. Biglietti falsi? Si tratta di un fenomeno che esiste non da oggi. I controlli verranno svolti in modo attento, potrebbero formarsi code se l’utenza si presentà all’ultimo momento”.