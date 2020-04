SKY – Napoli su Azmoun per il dopo-Milik. Giuntoli lavora su due nomi per sostituire il polacco

Arkadiusz Milik potrebbe concretamente lasciare il Napoli – e l’Italia – al termine dell’attuale stagione di Serie A. Come evidenziato dalla redazione mercato di Sky Sport, infatti, l’attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e, ad oggi, non l’ha ancora rinnovato. Nonostante abbia già preso Andrea Petagna dalla SPAL già dal mese di gennaio (resterà in prestito a Ferrara sino a luglio, ndr), il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe regalare a mister Gennaro Gattuso un ulteriore centravanti.

Per rinforzare il reparto offensivo e completare definitivamente la rosa, sarebbero al vaglio alcuni giocatori dal profilo internazionale. Alla società partenopea, in particolare, piacerebbero Luka Jovic, talento serbo che nel Real Madrid non ha inciso quanto sperato, e Sardar Azmoun, iraniano dello Zenit San Pietroburgo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta valutando il da farsi: l’area tecnica del Napoli è attualmente a lavoro su più tavoli per non farsi trovare impreparata in caso di addio di Arkadiusz Milik.