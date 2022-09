SKY – Napoli-Torino: Simeone in vantaggio su Raspadori

Il Napoli di Luciano Spalletti aprirà il programma dell’ottava giornata di Serie A con la gara casalinga contro il Torino di Ivan Juric. Gli azzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League e non vogliono interrompere la striscia positiva per mantenere la vetta della classifica. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di sabato 1 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona. L’allenatore del Napoli non avrà a disposizione Victor Osimhen, il cui recupero è previsto per la gara di Serie A contro la Cremonese, in programma il prossimo 9 ottobre. Ma ha invece recuperato in tempi molto rapidi dal problema alla caviglia Matteo Politano, che giovedì ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo e con ogni probabilità sarà presente in panchina contro il Torino. Per quanto riguarda la formazione titolare, Spalletti potrebbe valutare un parziale turnover in vista della trasferta di Champions League contro l’Ajax, ma al momento giocatori importanti come Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka e Kvaratskhelia sono ancora in vantaggio per una maglia dal primo minuto. Le ultime prove nella giornata di venerdì saranno decisive per conoscere le scelte definitive di formazione. Simeone sembra in vantaggio su Raspadori.