Sky – Osimhen in pole per l’attacco, Rrahmani al posto dello squalificato Manolas

Archiviato il roboante 5-2 inflitto alla Lazio, il Napoli è chiamato alla trasferta contro il Torino domani alle 18.30, che si preannuncia ostica. La redazione di Sky Sport ha ipotizzato l’undici titolare che ha in mente Gattuso, costretto a rinunciare allo squalificato Manolas, che dovrebbe essere sostituito da Rrahmani. Può tirare il fiato Fabián Ruiz, il quale eventualmente cederebbe il posto a Bakayoko al fianco di Demme, mentre in attacco Osimhen parte in vantaggio per una maglia da titolare rispetto a Mertens.

Di seguito le probabili formazioni di Torino e Napoli.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Murru; Belotti, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz/Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso.