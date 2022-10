Sky Sport ha sottolineato un dato in cui Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, si trova in cima alla classifica: “Impatto strepitoso di Giacomo Raspadori in Champions League, già a quota 4 gol. Il classe 2000 del Napoli ha la miglior media gol per un debuttante nel nuovo secolo nella massima competizione europea. Un gol ogni 31.7 minuti per l’ex Sassuolo, meglio di Erling Haaland, fermo a un gol ogni 32,6 minuti”.