GdS – Kvaratskhelia, Spalletti ha apprezzato anche la sua fase difensiva

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha apprezzato molto il lavoro in fase difensiva che Khvicha Kvaratskhelia, attaccante azzurro, ha svolto durante il match contro l’Ajax: “Spalletti lo elogia anche per l’aiuto in difesa e il pubblico lo adora, perché una squadra vincente è esaltata pure dai solisti. Ad un certo punto, quando mercoledì sera l’Ajax ritentava l’unico tipo di sfondamento che gli riusciva, sul fianco destro della difesa del Napoli, un invito radente e pericoloso è stato fermato in area da un giocatore azzurro: Khvicha Kvaratskhelia. Nel traffico del luogo, qualcuno non lo ha riconosciuto subito, ma quando si è messo in posizione di ripartire, palla al piede, la sua sagoma è ridiventata inconfondibile e lo stadio si è acceso. Capite perché dopo la partita, mischiata alle celebrazioni per la qualificazione anticipata, Luciano Spalletti ha voluto sottolineare questo aspetto nella strabordante serata del georgiano: “Mi va di evidenziare le rincorse di Kvaratskhelia fino alla nostra area di rigore, quella è la roba importante. A volte ci hanno obbligato loro a restare bassi e Kvara ha fatto bene quel lavoro, bravo”.