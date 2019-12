Sky – Rinnovo Mertens, accordo sulla durata ma balla ancora un milione sull’ingaggio

Il Napoli lavora per il mercato in uscita ed in entrata ma anche sul fronte rinnovi. Dries Mertens, ad esempio, ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e in queste ore la dirigenza azzurra è al lavoro per il rinnovo. L’offerta azzurra è di 3 milioni per un prolungamento di altri due anni, fino al 2022, mentre la controproposta del belga è di 4 milioni, accettando dunque i due anni di contratto, dopo averne chiesti tre in prima battuta.

A riportarlo è Sky Sport.

