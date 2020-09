Spadafora: “Grazie al rigore avuto in passato, si potrà tornare allo stadio in numero ridotto in tutte le categorie”

In un intervento alla Camera effettuato quest’oggi, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato il ritorno dei tifosi negli stadi in tutte le categorie, anche se in numero ridotto. In particolare, ha parlato di un protocollo che firmeranno tutte le regioni da sottoporre poi al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per l’approvazione definitiva: “Agli internazionali di tennis, che si sono svolti nei giorni passati a Roma, è stata consentita una prima partecipazione al pubblico. Dopodiché la FIGC aveva presentato, in modo specifico per il calcio, un protocollo al CTS. Il CTS lo ha bocciato in maniera netta, ritenendo che non ci fossero ancora le condizioni né per il calcio né per le altre discipline che iniziavano i loro campionati, di consentire l’accesso al pubblico in modo continuativo.

La novità è che ieri, in un incontro con il presidente Bonaccini, ma non solo con il calcio anche con altre discipline, abbiamo concordato la necessità di un protocollo e domani all’unanimità sarà firmato da tutte le regioni, Questo protocollo sarà poi sottoposto al CTS. Sarà dunque consentito l’accesso ad un numero ridotto di persone a tutti gli eventi sportivi, dalle serie maggiori alle serie minori. Questo chiaramente lo faremo anche considerando i danni dell’impatto della riapertura delle scuole. Il rigore avuto in passato ci sta consentendo tutte queste riaperture. Ci auguriamo di rivere i tifosi allo stadio, ma dobbiamo farlo rispettando le regole”.