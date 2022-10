Spalletti a Mediaset: “Andremo in campo per mostrare le nostre qualità”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia del match di Champions League contro i Rangers. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Partita scontata con i Rangers? No, dobbiamo pensare alla loro storia, al loro allenatore, alla loro rosa e alla qualità messa nel primo tempo contro il Liverpool. A volte le gare prendono una direzione che non vorresti e le subisci però la gara successiva è sempre diversa. Noi andremo in campo per mettere tutte le nostre qualità, altrimenti non dimostreremmo il dna dei vincenti. Vincere sarebbe fondamentale anche in ottica primo posto nel girone, perchè andare ad Anfield con 15 punti vorrebbe dire aver fatto benissimo ed avere la cnsapevolezza giusta contro il Liverpool al di là della differenza reti favorevole. Battere il record delle 11 vittorie consecutive del Napoli di Maradona? Ora potrebbe esssere qualcosa in più, ma noi dobbiamo essere stimolati ogni volta che entriamo in campo con la nostra maglia a prescindere dal’avversario. Non ci sono maglie per le partite facili o difficili, abbiamo solo una maglia del Napoli che è quella azzurra. Solo il Bayern Monaco a 12 punti come noi in Champions? Noi siamo abbastanza tranquilli di quello che stiamo facendo, perchè al di là dei risultati e dei titoli che ci danno sappiamo che stiamo dando tutto quello che abbiamo. Dobbiamo essere orgogliosi di chi siamo e di quello che stiamo facendo. Dobbiamo essere stimolati anche per i tifosi che vogliono continuare a vederci vincere. Turnover con Simeone titolare? Ci saranno dei cambi, potremmo cambiarne anche 5. Vedremo domani”.