Simeone a Mediaset: “Napoli? Grande emozione sin dal primo giorno”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia del match di Champions League contro i Rangers. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Maglia del Napoli da argentino? Già il primo giorno, quando sono arrivato, ho avvertito una passione diversa ed una voglia enorme di vedere un argentino in questa squadra. Per me è motivante, quando vedo la gente che impazzisce quando ci ferma anche all’esterno del centro sportivo mi emoziono. E’ bellissimo. Penso di essere in un posto giusto. Inizio stagione? Sta andando bene, sono venuto al Napoli per aiutare la squadra in ogni modo possibile. Sto dimostrando di essere a disposizione, il mister sa che avrà sempre un attaccante pronto per fare bene. Osimhen e Raspadori? La concorrenza mi stimola, non ti puoi rilassare. In una squadra così forte ci sono i migliori giocatori, cercherò sempre di dare il massimo in ogni allenamento per crescere e dare un mano al gruppo. Mondiali? Per andare in Nazionale devi fare bene nel club. Sono contento di essere nei pre-convocati dell’Argentina, spero di poter aiutare la squadra anche lì. Consigli di mio padre? Sono cresciuto ora, prima mi aiutava di più. Per cose della vita mi consiglierà sempre, ma sul calcio ho già il mio mister che mi aiuta a migliorare”.