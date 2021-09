Spartak Mosca, Rui Vitoria: “Forse il Napoli non pensava che sarebbe andata così”

Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria sul Napoli: “E’ stata una vittoria molto difficile. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ma alla fine abbiamo vinto. Dopo il gol di Elmas c’e’ stato un attimo di smarrimento. Nell’intervallo ho parlato con i giocatori e li ho caricati. E’ stata una grande vittoria, per questo mi congratulo con i giocatori. Questa vittoria e’ stata fantastica, Ponce non era al top, e grazie ai nostri supporters che sono venuti qui a sostenerci. Sicuramente non e’ stata una partita facile. Abbiamo avuto difficolta’ all’inizio. Poi abbiamo acquisito sicurezza. Dopo i primi 20 minuti, abbiamo giocato molto bene, con grande qualità. Sono contento per i 3 gol. L’arbitro? Tutti erano molto agitati. Forse il Napoli non pensava che sarebbe andata così, e’ la magia del gioco. Non ho rivisto le azioni. Le rivedrò. Il finale con Spalletti? Nessun problema, ora e’ finita, abbiamo vinto, abbiamo segnato 3 gol e va bene così. Anche io sono stato ammonito. Mi è piaciuta la personalità della squadra. Ci sono state molte emozioni, pochi pensieri. Possiamo anche perdere, ma mai senza personalità. Dobbiamo lavorare tanto. La vittoria e’ stata meritata. Dobbiamo recuperare le forze. Alla vigilia ho capito di poter vincere, molti giornalisti erano arrivati in ritardo, erano convinti della nostra sconfitta”.