SSC Napoli, il report da Castelvolturno: Mertens, Koulibaly e Maksimovic lavorano a parte

Seduta mattuitina per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domenica alle ore 20.45 al Mapei Stadium per la 17esima giornata di Serie A.

Allenamento sul campo 1 al quale hanno assistito, attorno al terreno di gioco, i ragazzi e le ragazze del Settore Giovanile.

Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto esercizi di possesso palla e posizionamento.Di seguito esercitazioni su calci piazzati e lavoro tattico.

Chiusura con circuito di esercizi in palestra.

Mertens ha svolto solo seduta in palestra. Terapie per Maksimovic e Koulibaly.

