SSC Napoli: “Terapie e lavoro in palestra per Demme”

Dopo il successo all’esordi in campionato contro il Venezia, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro il Genoa in programma domenica 29 agosto a Marassi per la seconda giornata di Serie A (ore 18.30).

Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto lavoro atletico divisa in due gruppi ed esercitazione di possesso palla.

Ghoulam ha svolto lavoro atletico con la squadra e personalizzato in campo. Demme terapie e lavoro in palestra.