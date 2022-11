Strinic: “Il Napoli gioca meglio di tutti, senza sosta avrebbe vinto lo scudetto. Ora c’è un’incognita”

L’ex calciatore del Napoli Ivan Strinic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SerieAnews.com, un’intervista dove ha trattato di tanti temi. Ecco le sue parole nello specifico:

“Lotta scudetto? Seguo il campionato e il Napoli fin qui mi ha sorpreso e mi fa piacere che l’abbia fatto. Ha cambiato cinque titolari, non è poco. Già quando ne cambi due o tre è tanto, figuriamoci cinque o sei. Ha comprato giocatori forti in attacco e in difesa e il centrocampo fanno sempre bene. Gioca il miglior calcio della Serie A”.

Poi ha continuato: “Meglio del Napoli di Sarri? Non lo so, ma sono concreti. Juventus, Inter e Milan non giocano benissimo. I rossoneri sono meno concreti dell’anno scorso e il Napoli, come vedo io, gioca meglio di tutte. Però dopo questa sosta non si sa come si ritornerà e cosa succederà. Se avessero continuato senza pausa, avrei detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto al 100%, ma questa sosta è un’incognita”.