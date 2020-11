Spunta la data per la finale di Supercoppa Italia che vedrà di nuovo affrontarsi Napoli e Juventus dopo la finale di Coppa Italia che ha visto vincitori gli azzurri, dopo il rigore decisivo siglato da Milik. A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino, che spiega come in Lega stiano facendo tutte le valutazioni del caso per fissare una data che vada bene ad entrambe i club.

Al momento se non dovessero esserci stravolgimenti di calendario, la data più plausibile è quella del 20 gennaio 2021. Per quanto riguarda la sede che ospiterà il match, invece, sono due le possibilità per la lega : il match si disputerà o a Roma o a Milano.