Una delegazione di ultras del Napoli è stata ospite dei tifosi del PSG in occasione del trentennale della Curva. Gli ultras del Napoli hanno assistito assieme ai tifosi del PSG al match tra i parigini e il Nantes, terminato con la vittoria del PSG per 3-1 e con la prima rete in Ligue 1 per Messi.

Ecco le foto: