Tuttosport – De Laurentiis pronto al ricorso in caso di 3-0 a tavolino. La Juve accetterà qualsiasi verdetto

In giornata il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea comunicherà il verdetto in merito alla vicenda Juventus-Napoli. L’edizione odierna di Tuttosport analizza il possibile scenario: “Potrà essere un 3-0 per i bianconeri o uno 0-0 e palla al centro, con il rinvio della partita a data da destinarsi (molto probabilmente il 13 gennaio, prima data utile).

Il 3-0 a tavolino per punire il Napoli verrebbe interpretato come uno schiaffo alla ASL da parte del mondo del calcio, che innescherebbe inevitabili polemiche e demagogia. Non solo, se venisse confermato in tutti i gradi della giustizia sportiva, potrebbe aprire le porte al Tar, dove De Laurentiis è pronto a fare ricorso.

E la Juventus? Aspetta la sentenza e la accetterà con qualsiasi esito. Sia che le venga assegnato il 3-0, sia che le venga imposto di riprogrammare la partita, ospitando il Napoli a gennaio”.