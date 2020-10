VIDEO – Higuain si riscatta dal brutto esordio: regala la vittoria all’Inter Miami con un gol su punizione

Dopo l’esordio con rigore sbagliato contro il Philadelphia Union, Gonzalo Higuain è stato decisivo nella vittoria in rimonta per 2-1 contro i New York Red Bull. Gol su punizione dell’argentino per dare i tre punti all’Inter Miami.

Primo gol in MLS segnato in maniera abbastanza sorprendente. Infatti, il Pipita non aveva mai segnato su punizione diretta nelle sue 428 presenze in Europa. L’autore dell’altra rete che ha dato il via alla rimonta è di un altro argentino, Matias Pellegrini.

Fonte: gianlucadimarzio.com