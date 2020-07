Tuttosport – Giuntoli, tre nomi per puntare allo Scudetto

Come riportato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, Giuntoli sta provando a prendere a Gattuso calciatori per poter puntare allo Scudetto nella prossima stagione. I nomi che il DS del Napoli ha puntato per la squadra azzurra con maggiore convinzione sono di fatto tre. Si parla di Osimhen, Boga e Veretout. Dei due attaccanti si è parlato per molto tempo ma ora starebbe tornando in auge anche il nome del centrocampista della Roma.

Questo perché il francese potrebbe entrare nell’operazione che potrebbe portare Arkadiusz Milik a vestire la maglia della squadra giallorossa. La Juventus, infatti, ha offerto Bernardeschi ma, almeno per ora, tra Napoli e Juventus non si riesce a trovare un punto d’incontro. La situazione di Osimhen è ben chiara mentre il Sassuolo per Boga continua a chiedere almeno 35 milioni di euro.