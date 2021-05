Tuttosport – Juve, anche Gattuso tra gli indiziati per il post-Pirlo: le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport, si sofferma sul futuro di Gennaro Gattuso nella prossima stagione. Secondo il quotidiano anche la Juve rappresenterebbe un’opzione concreta per il tecnico calabrese. Alla società bianconera non piace solo il lato caratteriale di Rino, e quindi la sua capacità di gestire lo spogliatoio, ma anche l’impronta che è riuscito a dare a qualsiasi squadra che ha allenato. Anche lui come Pirlo è un allenatore giovane, precisamente del 78′, ma con esperienza. Ringhio è partito dal Sion passando per il Palermo, per poi finire a fare il salto di qualità con Milan e Napoli, conquistando anche una coppa Italia. A differenza del ex compagno di squadra, si può dire quindi che non è proprio un’allenatore alle prime armi.