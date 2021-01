Tuttosport – Napoli, continua il pressing della Juve su Milik: ecco i dettagli

La Juventus è ancora alla ricerca di un vice-Ronaldo è Arek Milik sembra essere in cima alla lista dei desideri per andare a completare il reparto offensivo a disposizione di Andrea Pirlo. Se potessero scegliere i bianconeri, porterebbero subito il polacco a Torino ma le richieste del patron azzurro per il suo cartellino continuano ad essere alte. La Juve, così come l’Atletico e il Marsiglia, non è disposta a versare i 15 milioni richiesti da ADL. Se Milik dovesse rimanere a Napoli, opzione non da escludere, l’offensiva bianconera è rimandata solo di qualche mese quando ormai l’attaccante sarà svincolato. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.