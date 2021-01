Tuttosport – Napoli, da Udine pronta la fumata bianca per Llorente: le ultime

Dopo essere stato messo ai margini del progetto tecnico del Napoli, Fernando Llorente è pronto a lasciare la città partenopea. Domani potrebbe arrivare la fumata bianca. Il giocatore di Pamplona, al termine del match di Verona in programma oggi alle 15:00, potrebbe non fare rientro con la squadra in città ma restare lì per poi recarsi a Udine. Stando a quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, tra i bianconeri e il Napoli ci sarebbe l’accordo all’interno del quale spunta anche un piccolo bonus per i partenopei: un conguaglio di 500 mila euro nel caso in cui lo spagnolo riuscirebbe a toccare quota 5 goal con i bianconeri.