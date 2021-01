Verona-Napoli, dirige Fabbri: l’arbitro dall’ammonizione facile

Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Juventus, il Napoli quest’oggi affronterà l’Hellas Verona in campionato. Un’occasione per ripartire subito dopo un 2-0 molto brutto. Gli scaligeri stanno disputando un’ottima, grazie soprattutto a Ivan Juric e al gioco che ha portato alla sua squadra. In Serie A i partenopei vengono da un roboante 6-0 alla Fiorentina. L’arbitro della sfida sarà Michael Fabbri, nativo della provincia di Ravenna.

Verona-Napoli, la scheda dell’arbitro Fabbri

Michael Fabbri è nato a Faenza, in provincia di Ravenna. Inizia ad arbitrare in Serie A dalla stagione 2015/16. Dal 2019 è stato nominato arbitro internazionale, dove ha collezionato 1 partita in Europa League e 2 nei preliminari di Champions. Il direttore di gara ha arbitrato 4 partite del Verona, dove ha collezionato 1 vittoria e 3 sconfitte. Fabbri ha poi incrociato il cammino del Napoli per 5 volte: in totale, sono 2 le vittorie dei partenopei con 3 pareggi. Ha già arbitrato un Verona-Napoli, dell’agosto 2017 terminato 1-3 con le reti di Ghoulam, Milik e l’autogol di Souprayen, oltre al rigore di Pazzini.

La media dei cartellini estratta da Fabbri in questa stagione è di 5,5 ammonizioni a partita e 1 espulsione in 6 partite. Nel corso della sua carriera, la media scende a 4,5 gialli a partita. La media dei cartellini rossi, invece, resta piuttosto bassa. Insomma, si tratta di un arbitro dal ‘giallo’ facile.

Nico Bastone