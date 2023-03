Tuttosport – Napoli, Giuntoli ha proposto Brobbey e Boniface come sostituti di Osimhen

Secondo Tuttosport, Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, avrebbe proposto ad Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, due rivelazioni di quest’anno come eventuali sostituti di Victor Osimhen, oltre al solito Rasmus Hojlund dell’Atalanta, valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro: “I due nomi che Giuntoli avrebbe sottoposto ad Aurelio De Laurentiis sono delle rivelazioni provenienti dall’estero. In pratica dei nuovi Kvaratskhelia. Il primo profilo è quello di Victor Boniface. Quest’ultimo, attaccante dell’Union Saint Gilloise, squadra rivelazione dell’Europa League dove nei quarti di finale tra due settimane sfiderà il Bayer Leverkusen, sembra un copia e incolla di Osimhen. Anch’esso nigeriano, due anni in meno del centravanti del Napoli, in questa stagione ha già segnato 10 gol in Europa, equamente distribuiti tra preliminari di Champions e Europa League dove è il vice capocannoniere, secondo solo a Marcus Rashford del Manchester United, con il cartellino dal valore tra i 40 e i 50 milioni di euro. L’altro nome è quello di Brian Brobbey, ventunenne olandese di origini ghanesi, prodotto dell’Ajax (11 gol e 2 assist in 25 partite di Eredivisie in stagione), rientrato nelle fila dei Lancieri dopo mezza stagione in Bundesliga al RB Lipsia”.