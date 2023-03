Kim: “Mi dispiace se ho ferito qualcuno, le mie parole sono state fraintese”

Kim Min-Jae, difensore del Napoli, si è scusato con un post sul suo profilo Instagram dopo le sue dichiarazioni al termine della sconfitta in amichevole con la sua Corea del Sud contro l’Uruguay, in cui si era detto mentalmente stanco e voglioso di concentrarsi principalmente sul Napoli piuttosto che sulla nazionale: “Mi dispiace se le mie parole hanno ferito qualcuno, ma sono state travisate. Sono un giocatore rappresentativo di questa nazionale e non l’ho mai data per scontata, anche quando non ero al meglio fisicamente o quando ho dovuto attraversare il mondo in viaggio per rispondere a una convocazione”.