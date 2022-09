Tuttosport – Napoli, Osimhen potrebbe tornare con l’Ajax

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Victor Osimhen potrebbe rivedersi in campo per la partita di Champions League contro l’Ajax: “Il Cholito è andato a bersaglio contro il Liverpool 4 minuti dopo l’ingresso, a Milano 12 minuti dopo, mentre l’ex Sassuolo ha regalato il successo contro lo Spezia a tempo scaduto e a Glasgow ha realizzato lo 0-2 dopo 7 minuti dal suo utilizzo. Bisognerà aspettare ancora per rivedere in campo Osimhen, con la speranza di utilizzarlo per qualche minuto il 4 ottobre ad Amsterdam in Champions contro l’Ajax e certamente dal primo minuto il 9 ottobre in casa della Cremonese”.