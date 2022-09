Giuseppe Cruciani: “Rigore su Kvaratskhelia? Si può anche non dare”

Giuseppe Cruciani, conduttore, ha parlato a Canale 5 durante ‘Pressing’ e ha detto la sua sul rigore in Milan-Napoli a favore degli azzurri: “Partiamo dalla base: Bergonzi lo stimo ma darebbe 100 rigori a partita. Cioè è uno per cui i contatti sono spesso rigori. Io invece do ragione a chi dice che Kvara mette davanti il piede: il giocatore del Milan urta, non è che può scomparire dal campo! Dest lo urta leggermente. Non è che è rigore ogni contatto in area! Si può dare come non si può dare. Un rigore secondo la vostra mentalità: questo è un rigore televisivo, deciso vedendolo alla tv. Non è un rigore solare. Si mette davanti Kvaratskhelia, si mette lui davanti prima! Quell’altro è in corsa, per forza che lo prende”.