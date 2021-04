Udinese, Campoccia: “ADL ci ha chiesto De Paul, ma deve capire che è un giocatore costoso”

Durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il vice presidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, rivelando un retroscena su un possibile affare tra i bianconeri e il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“La Serie A deve parlare con il governo per far capire che il il calcio è un problema sociale e non solo economico. De Laurentiis? E’ un visionario. Lui si è arrabbiato perchè il problema è prioritario. Stadi? Il Napoli non può concorrere con le squadre straniere finchè ci saranno tasse così alte sul lavoro imposte dallo stato. Lui ha il grande merito di aver tenuto per tutti questi anni il Napoli ai vertici pur non essendo un magnate.”

Inoltre il vice presidente dell’Udinese ha poi aggiunto:

“A Udine non stiamo vivendo un bel periodo, i risultati ultimamente stentano ad arrivare. De Paul? Quando lo vedo mi riconcilio con il calcio. De Laurentiis ce lo ha chiesto, ma deve capire che è un giocatore molto costoso.”