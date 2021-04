Venerato: “Cannavaro al Napoli? Nessun interesse da parte di ADL”

Il giornalista ed esperto di mercato per Rai Sport, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al suo grande amico Fabio Cannavaro. Ecco le sue parole:

“Da grande amico di Fabio non mi arriva alcuna voce su un suo possibile futuro sulla panchina del Napoli. Fabio ha fatto una grande esperienza in Cina, ma non credo che De Laurentiis si affidi a lui per il dopo Gattuso. Parlerò sempre bene della famiglia Cannavaro, amano Napoli e il Napoli. Fabio quando fu costretto a lasciare Napoli per andare al Parma pianse ma non l’ha mai detto a nessuno.”