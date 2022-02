Under 16 A e B, Napoli-Cosenza 7-0: le pagelle di IamNaples.it

Vittoria roboante per l’Under 16 del Napoli nella gara valida per il recupero della nona giornata di campionato. Battuto il Cosenza per 7-0. Gli azzurrini di mister Malafronte tornano in campo dopo quasi due mesi di stop tra vacanze natalizie e sospensione per l’emergenza Covid e lo fanno nel migliore dei modi. La vittoria permette l’aggancio al terzo posto in classifica al Benevento accorciando su Roma e Lazio, staccate rispettivamente 2 e 6 punti. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

Petrone 6: Gara senza alcun affanno per lui. Mai impegnato durante tutta la partita, fa buona guardia e gioca in sicurezza anche con i piedi collaborando con i compagni di reparto.

Puzone 7,5: Il migliore in campo degli azzurrini difende, corre, lotta, dribbla, segna. E’ il terzino che tutti gli allenatori vorrebbero avere nel proprio organico. Partita da incorniciare per lui. (Dal 18’st Scarpato 6: Entra con la gara già praticamente conclusa ma non disdegna la fase offensiva accompagnando sempre l’azione offensiva dei suoi).

Esposito 6,5: Parte titubante, con qualche incertezza tecnica. Col passare dei minuti acquisisce sicurezza e tranquillità. Partono da lui le azioni dal basso dei suoi.

Cefariello 7: Inizia centrale e chiude la gara da terzino sinistro dopo l’infortunio del compagno. Trova anche il gol, dopo un’incursione sulla fascia. Sicuro, presente. Gran bella prova.

De Crescenzo 6,5: Sulla fascia accompagna sempre il compagno di reparto offensivo. Si accentra e trova anche la parte superiore della traversa con una conclusione dal limite. (Dal 18’st De Rosa sv: Sfortunatissimo, entra e al primo pallone toccato si fa male, costretto ad alzare bandiera bianca.) (Dal 20’st Gambardella 6: Entra e si mette come centrale contenendo senza affanni Roseti e Porco).

Borrelli 7: Il play basso della formazione di Malafronte, gestisce e regola il ritmo di gioco della squadra. Sicuro, si fa sentire dai compagni che si fidano di lui. Prima sbatte sulla traversa, poi trova la via del gol con un bel destro.

Parisi 6,5: Al numero 10 azzurro è mancato solo il gol. Gli strappi portandosi più di un avversario dietro, liberano i compagni che così possono rendersi pericolosi. L’azione di contropiede dell’1-0 parte dai suoi piedi. (Dal 12’st Cantone 6: Entra e gestisce senza affanni la palla).

De Chiara 7: Il capitano ha il merito di sbloccare la gara alla prima vera occasione da gol dei suoi. Onnipresente, lo si trova anche in fase difensiva ad aiutare i compagni. Spirito di sacrificio il suo. (Dal 12’st D’Angelo 6: La gara al suo ingresso in campo segnava sul tabellone già 5-0, ma l’impegno profuso è degno di nota).

Malasomma 6,5: L’esterno sinistro azzurro prova a trovare la via del gol con una conclusione dal limite che termina alta. Partita di alto livello tecnico e agonistico, lui risponde presente. (Dal 1’st Borriello 7: Il folletto azzurro entra da subito in gara e si rende protagonista con ottime giocate. Si fa trovare pronto sull’imbeccata precisa del compagno in occasione del gol).

Raggioli 7,5: Il bomber azzurro combatte, sbraccia e si fa spazio da solo, tenendo benissimo il reparto. Grande protezione di palla quando i compagni si appoggiano a lui. Sfortunato a più riprese ma riesce a trovare il gol. C’è però rammarico, potevano esserne almeno 2.

Stasi 7: L’esterno azzurro è sempre pericoloso e ben supportato da Puzone. Sulla destra i due fanno quello che vogliono. Sigla il gol del 3-0 da vero rapace. (Dal 1’st Valentino 6,5: entra bene in partita e prova a trovare a più riprese la via del gol senza fortuna).

Dall’inviato al centro sportivo “Kennedy” Salvatore Garofalo