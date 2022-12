Under 16, Napoli-Ascoli 4-0: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 16 del Napoli rifila un poker all’Ascoli, gli azzurrini dilagano nella ripresa in una partita in cui hanno messo in mostra il divario con gli avversari. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

GISONDI 6: Quando viene coinvolto, è attento e risponde presente, per esempio al 12′ sullo 0-0 sugli sviluppi di un tiro deviato da Amendola.

PONTICELLI 6,5: Buona prova, spinge un po’ di meno rispetto a Distratto sulla fascia opposta ma lavora bene in tanti aspetti: fase di non possesso, partecipazione allo sviluppo del gioco nelle occasioni in cui il Napoli imposta il gioco. (Dal 1′ s.t. Di Fiore 6: Fa un buon lavoro soprattutto in fase difensiva)

AMENDOLA 6,5: Fa buona guardia con interventi decisivi, rischia al 12′ quando devia un tiro di Rimmaudo. (Dal 24′ s.t. Garofalo P. 6: Buon impatto sulla partita)

GAROFALO C. 6,5: Ha qualità, i mezzi ci sono, deve lavorare sulla continuità nella concentrazione, tende a concedersi qualche distrazione. (Dal 32′ s.t. Enoghegase s.v.: Esordio per il difensore mancino di origini nigeriane, fa vedere dei buoni segnali sia nella lettura delle situazioni che nella costruzione del gioco ma è troppo poco tempo il tempo a sua disposizione)

DISTRATTO F. 6,5: Spinge, ci mette personalità nelle scelte, aiuta anche la fase di non possesso. (Dal 24′ s.t. Carofilo 6: Entra con la partita indirizzata, compie un buon lavoro)

CIMMARUTA 7: È il centro nevralgico dello sviluppo del gioco, tutto passa da lui, ci mette qualità e rapidità nel palleggio e va anche vicino al gol con un bel tiro che costringe Zagaglia al colpo di reni decisivo. Nello schema che porta al gol che sblocca la partita, fa l’assist a Donato Distratto. (Dal 32′ s.t. Raiola s.v.: Entra a mille all’ora nella partita, con un atteggiamento coinvolgente ma ha a disposizione una decina di minuti, è troppo poco per meritare una valutazione)

CANNAVACCIUOLO S.V.: Si ferma dopo quattordici minuti, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione seria. (Dal 14′ Testa 7: Entra molto bene nella partita e viene premiato nel finale, si procura il rigore e lo trasforma chiudendo la partita sul 4-0).

IOVINE 6,5: Fa un buon lavoro in collaborazione con i compagni, costruisce anche l’azione che porta al gol del 2-0.

NAPOLETANO 7: Ha qualità, si vede, al 20′ spezza la calma della partita con una percussione centrale conclusa con un tiro dalla distanza che termina a lato. Illumina lo schema che porta al vantaggio e segna il gol del 2-0.

RICCIARDI 6: Prova a proporsi senza palla, incide poco e Annunziata decide di sostituirlo all’intervallo. (Dal 1′ s.t. Esposito 6: Prova a proporsi, a sostenere la manovra offensiva, non riesce ad incidere molto).

ANNUNZIATA 6,5: Il Napoli espone e legittima il divario con l’Ascoli, comanda la partita, costruisce occasioni, concede pochissimo all’avversario e nella ripresa impone il poker all’avversario. Un po’ di fatica ad inizio gara ma, dopo il gol del vantaggio frutto di un bellissimo schema su calcio piazzato, viene fuori tuta la differenza di qualità.

