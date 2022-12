Polonia, Zielinski: “Francia troppo forte, ma il bilancio per noi è comunque positivo”

Piotr Zielinski ha commentanto così il 3-0 incassato dalla sua Polonia contro la Francia e la conseguente eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2022: “Li abbiamo messi in difficoltà in alcune occasioni, ma loro sono troppo, troppo forti – le parole del centrocampista del Napoli -. La mia occasione da gol? Ho voluto tirare forte perché avevo tre giocatori davanti, potevo far gol, ma non so se sarebbe cambiato molto, mancavano troppi minuti e loro sembravano poter segnare in qualunque occasione. Il bilancio per noi è comunque positivo, abbiamo superato i gironi come non ci accadeva da tantissimo tempo, dobbiamo essere orgogliosi”.