Under 18, Napoli-Fiorentina 0-1, le pagelle di IamNaples.it

A Cercola arriva la capolista del girone. La squadra più forte del campionato ha 16 punti in 6 partite, il doppio di un Napoli che ne ha 8 nello stesso numero di match. Nel primo tempo non si vede grossa differenza tra le due squadre che si fronteggiano creandosi pochi grattacapi. L’ingresso di Presta per l’infortunato Dama agevola la Fiorentina. Sarà proprio il neo entrato a decidere il match con il gol del definitivo 0-1.

Le pagelle di IamNaples.it:

PELLINO 6 Nella prima mezz’ora blocca solo un paio di palloni alti e nulla più. Salvifico nel finale di primo tempo, quando devia in angolo un ottimo tiro di Presta. Non può nulla sul gol dello stesso Presta.

RUGGIERO 6 Buca, in collaborazione con Puzone, a pochi istanti dal fischio finale del primo tempo, lasciando troppo spazio a Presta che va al tiro, ma Pellino salva. Un suo tiro cross si stampa sulla traversa, poteva trovare il pareggio. (78′ GRIECO s.v.).

MAZZONE 6 Prova a sbloccare il match al minuto 19, quando raccoglie un cross da calcio d’angolo e prova a capitalizzarlo in rete con un tiro mancino. Preciso in fase difensiva.

DI LAURO 6 Terzo a sinistra, il capitano si lancia spesso sulla fascia per supportare Di Lorenzo sulla catena mancina. Bene in difesa dove lascia pochi spazi.

PUZONE 6 In ritardo al 43′, quando non chiude una diagonale che potrebbe portare Presta al gol del vantaggio. Poteva fare di più in fase offensiva. (70′ MILO 6 Entra con un buon approccio, bello l’assist che manda al tiro Cuciniello, ci prova dalla lunghissima distanza nel forcing finale).

LETTERA 6 Bella la giocata al 54′, quando ubriaca un paio di avversari superandoli e facendo ammonire Elia che lo atterra al limite dell’area. Per il resto poteva fare di più. (70′ ROMANO 5 Rosso diretto all’88’, lascia gli azzurrini in 10).

PELUSO 6 Ammonito al 19′, prova a dettare i tempi con risultati alterni.

LEGNANTE 5.5 Fa discretamente il suo compito a centrocampo, non riuscendo a dare molto apporto all’attacco. Ammonito per un fallo inutile a centrocampo all’8′ del primo tempo. (59′ CUCINIELLO 5.5 Con l’ingresso suo e di Vilardi il Napoli passa al 3-4-2-1. Prova a dare brio alla fase offensiva, poteva fare meglio quando va al tiro al 73′).

DI LORENZO 6 Spinge molto sull’out di sinistra, supportato spesso e volentieri da capitan Di Lauro. Dal suo lato passa il grosso delle produzione offensiva degli azzurrini. Esce stremato. (78′ FUCCI s.v. Ammonito nel finale).

VIGLIOTTI 5.5 Poco presente nelle trame offensive del Napoli, si vede poco. Ottimo l’assist per Solmonte, non sfruttato. Viene sostituito dopo un’ora. (59′ VILARDI 5.5 Non riesce a cambiare il Napoli in avanti).

SOLMONTE 5.5 Si divora un gol a porta spancata dal dischetto del rigore al minuto 20, lasciandosi ipnotizzare da Leonardelli che devia il suo tiro in angolo. Sostituito al 59 da Lorusso. (59′ LORUSSO 5.5 Gli arrivano pochi palloni giocabili).