Primavera 1, Hellas Verona-Napoli 1-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli spreca una grande occasione, contro il Verona, in virtù dell’espulsione di Bragantini, ha diritto a più di mezz’ora ma di superiorità numerica quando la partita era ancora sullo 0-0. All’82’ subisce addirittura gol per un rigore trasformato da Caia. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6,5: Nel primo tempo fa una bella parata su Schirone in una situazione che nasce da calcio d’angolo, cade solo sul rigore di Caia.

BARBA 6,5; Si propone spesso anche a supporto della proposta offensiva, lavora abbastanza bene dietro, determina anche l’espulsione di Bragantini gestendo bene una situazione caotica.

HYSAJ 5,5: Sull’episodio del rigore è sfortunato, il pallone gli sbatte sulla mano, è difficile avere sempre la concentrazione giusta nel tenere le braccia in posizione congrua senza che aumentino il volume corporeo.

OBARETIN 6: Si propone anche su qualche palla inattiva, è preciso nelle chiusure, annulla Cissè in tanti interventi.

LAMINE 6: Lavora a tutta fascia, se la cava abbastanza bene in fase di non possesso, in quella offensiva come tanti del Napoli può far meglio nella pulizia della giocata. (Dal 70′ Boni 5,5: Va un paio di volte al tiro senza precisione, può far meglio, nel ruolo di quinto a destra fa fatica)

GIOIELLI 6: Ci mette intensità, applicazione, lavora bene in mezzo al campo, da evitare un po’ di nervosismo inutile che in certe situazioni nel finale ha determinato soltanto perdite di tempo.

IACCARINO 6,5: Rimedia un giallo ad inizio partita, non si fa condizionare, fa circolare bene il pallone, distribuisce anche delle buone aperture con visione di gioco e qualità. (Dall’87’ Pesce s.v.: Ha poco tempo a disposizione, non riesce ad incidere nella confusa e affannata ricerca dell’1-1)

ACAMPA 6: Buona gara soprattutto in fase di non possesso, riesce a fare poco a livello propositivo. Al 68′ ha una buona possibilità dal limite dell’area ma calcia male. (Dall’87’ Russo s.v.: Otto minuti di gioco circa nell’affannata ricerca del pareggio, troppo poco per meritare una valutazione)

MARRANZINO 5,5: Partecipa tanto alla gara, aiuta anche la fase di non possesso ma deve far meglio nelle scelte e nella finalizzazione, in varie occasioni avrebbe potuto calciare meglio verso la porta. (Dal 70′ De Pasquale 5,5: Propone delle transizioni positive palla al piede ma è poco incisivo)

SPAVONE 6: Si muove tanto alla ricerca di spazi, la maggior parte delle azioni prodotte dal Napoli passano per i suoi piedi, nella ripresa ha una delle chances più interessanti, va due volte al tiro trovando l’opposizione di Joselito. (Dal 78′ Alastuey 5,5: Entra sullo 0-0, avrebbe dovuto prendere il controllo delle operazioni e, invece, il suo spezzone è opaco)

ROSSI 6: Si muove tanto sul fronte offensivo, colpisce di testa una traversa in fuorigioco, in certe situazioni poteva far meglio nelle scelte come quando nel primo tempo potrebbe cercare l’inserimento di Spavone invece che andare al tiro.

FRUSTALUPI 5,5: Complessivamente la prova non è di basso livello, il Napoli anche oggi ha mostrato segnali di crescita nella tenuta del campo, nel palleggio, risponde colpo su colpo all’avversario. Non è possibile, però, buttare al vento il vantaggio della superiorità numerica. Quando si fa troppo poco per vincere una partita in undici contro dieci, poi basta un episodio per perderla addirittura.

A cura di Ciro Troise