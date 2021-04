Under 18, obbligatorietà dal prossimo anno. Per il Napoli invece…

Importanti cambiamenti per il calcio giovanile: dal prossimo anno la partecipazione al campionato Under 18, al momento facoltativa, diventerà obbligatoria per le squadre di A e B impegnate nel campionato Primavera 1, mentre sarà facoltativa, invece, per i club che militano nel campionato Primavera 2. Il campionato di Under 18 è un campionato in vigore dalla stagione 2018/2019.

Per il Napoli sarà facoltativo in entrambi i casi, sia se non riuscirà ad ottenere la promozione in Primavera 1, sia se dovesse farcela, perchè per le neopromosse non sarebbe ancora obbligatorio.

La categoria Under 18 è un importante cuscinetto per il passaggio dall’Under 17 alla Primavera 1, un salto molto grosso nell’intensità e nella complessità dello sforzo agonistico. Nella prossima stagione nell’Under 18 giocherebbero i ragazzi classe ‘2004 che non sarebbero ritenuti pronti per il campionato Primavera 1.