Van Bronckhorst: “Orgogliosi della mia squadra, abbiamo creato varie opportunità”

L’allenatore del Glasgow Rangers Giovanni Van Bronckhorst ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Glasgow Rangers. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Ci siamo imbattuti spesso in dei problemi, nei due contro uno, il Napoli si è mosso molto bene. Abbiamo sfiorato il 2-1 alla fine del primo tempo, nella ripresa abbiamo creato delle opportunità, abbiamo avuto personalità. Dobbiamo essere realisti, ci sono avversari di un certo calibro davanti a noi. Squadre di grandissimo spessore come la Juventus, il Barcellona vanno fuori dalla Champions. Abbiamo preso due gol subito all’inizio e la partita così si trasforma, diventa diversa, avevamo altri 75 minuti dopo i primi due gol. Sono orgoglioso comunque della mia squadra, abbiamo creato delle opportunità che purtroppo non abbiamo sfruttato, poi dopo il 3-0 la partita è finita. Contro il Liverpool abbiamo subito più gol, siamo stati aggressivi nel recuperare palla, il Napoli ha sfruttato le sue opportunità. Proveremo contro l’Ajax a guadagnare i nostri primi punti nel girone per andare via a testa alta. La Champions è un’opportunità, ogni anno vogliamo gareggiare ad alto livello, siamo contenti comunque di essere qui, più giochiamo più acquisiamo esperienza. Infortunio di King? Sta giocando tante partite ad altissimo livello, ha bisogno solo di un po’ di riposo”.

Dal nostro inviato Ciro Troise