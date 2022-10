Youth League, Napoli-Ajax 1-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli porta a casa il primo punto in Youth League, un pareggio amaro considerando che gli azzurrini erano in vantaggio fino all’88’. I ragazzi di Frustalupi hanno avuto poi addirittura due occasioni sull’1-1 ma le hanno clamorosamente sprecate. È il primo punto in Youth League dopo le precedenti tre sconfitte ma si spengono così le residue speranze di qualificazione. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6,5: È attento sia nelle uscite, in presa quando viene chiamato in causa. Sul gol di Hato non può farci nulla. Un’uscita un po’ avventata nel primo tempo, ci mette una pezza Pontillo

BARBA 6,5: Lavora benissimo in copertura, spezza spesso la linea, aggredisce il riferimento, rimedia un cartellino giallo ma non si fa condizionare negli interventi difensivi.

PONTILLO 6,5: Tanti interventi provvidenziali dentro l’area di rigore quando il Napoli è costretto ad abbassarsi. Nel primo tempo rimedia ad un’uscita sbagliata di Turi, poi al 39′ salva su Kalokoh.

D’AVINO 6: In certi momenti soffre un po’ i tempi in uscita, contro l’Ajax basta accumulare qualche ritardo per andare in difficoltà e, infatti, viene ammonito. (Dal 58′ Hysaj 6: Lavora abbastanza bene in una posizione un po’ insolita, giocando sul centro-sinistra della difesa a tre)

LAMINE 6,5: Cresce d’intensità nella ripresa, ha vari spunti interessanti, sul primo serve Gioielli che non riesce a far gol, sul secondo va al cross ma nessuno riesce ad impattare il pallone. (Dal 65′ Acampa 6: Sulla fascia macina chilometri, è l’uomo in più del Napoli a destra, che non è la sua corsia, più volte si propone per andare al cross. Al 93′ ha la palla del 2-1 che poteva rappresentare una clamorosa vittoria ma calcia alto sopra la traversa)

GIOIELLI 6: Il dinamismo e i tempi d’inserimento non mancano, spreca delle grandi occasioni. Al 10′ dopo la traversa di Rossi non riesce ad inquadrare la porta, nella ripresa al 48′ non trova la porta su assist di Lamine.

SPAVONE 6: La qualità nel giro palla c’è sempre, anche la propensione a buttarsi negli spazi, gli manca un po’ d’incisività soprattutto quando l’Ajax era in dieci uomini. (Dal 66′ Marranzino 6: Prova ad ispirare le ripartenze del Napoli, rimedia un’ammonizione, non riesce a dare tanti spunti tra le linee)

GIANNINI 7: Inventa la giocata che porta al rigore trasformato da Rossi, acquisisce fiducia e cresce durante la gara. Va anche vicino al gol nella ripresa, para De Graaf.

BONI 6: Si muove tra le linee ma fa fatica a trovare spazi da attaccare. (Dal 77′ Lettera s.v.: Un quarto d’ora circa per lui, rimedia un giallo evitabile, cerca di proporsi per certi sviluppi offensivi in cui magari poteva essere coinvolto di più. È troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

RUSSO 6,5: Nel primo tempo non è preciso nelle conclusioni, ha avuto varie situazioni molto interessanti ma ci mette consapevolezza, intelligenza tattica nel leggere gli spazi e attaccarli ponendosi a ridosso di Rossi. (Dal 58′ Iaccarino 7: Quando entra lui, il pallone gira in un altro mondo. Lo protegge con disinvoltura, porta il Napoli ad aprire il campo con maggiore frequenza. Appena entrato, va anche vicino al gol con un bel tiro dalla distanza)

ROSSI 6,5: Trasforma il rigore, fa un grande lavoro svariando su tutto il fronte offensivo, fallisce qualche occasione nel primo tempo, colpisce anche una traversa al 10′.

FRUSTALUPI 6,5: Il suo Napoli è in crescita, dopo il successo per 3-0 contro il Bologna fa un’ottima prestazione contro l’Ajax per intensità, intelligenza tattica, capacità di soffrire in certi momenti ma anche di creare palle-gol soprattutto dopo la superiorità numerica. C’è stata una svolta nello spirito dopo la sconfitta di Amsterdam, la vittoria contro il Bologna è stato il primo segnale, oggi ne è arrivato un altro, bisogna continuare su questa scia.

Ecco il tabellino del match:

Napoli: 1 Turi, 2 Barba, 3 Giannini, 4 Gnigue, 5 Pontillo, 6 D’Avino, 7 Bony, 8 Gioielli, 9 Rossi, 10 Spavone 11 Russo. A disposizione 12 Boffelli, 13 Hysaj, 14 Acampa, 15 Iaccarino, 16 Lettera, 17 De Pasquale, 18 Marranzino Allenatore Frustalupi

Ajax: 1 De Graaf, 2 Sarfo, 3 Viereck, 4 Hato, 5 Van Bohemen, 6 Gorter, 7 Jensen, 8 Agougil, 9 Banel, 10 Misehoury, 11 Kalokoh. A disposizione 12 Reverson, 15 Henry, 16 Chahid, 17 Chourak, 18 Alders, 19 Boerhout 20 Idumbo-Muzambo Allenatore Peereboom

A cura di Ciro Troise