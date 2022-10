Napoli, quanto vale la qualificazione agli ottavi di Champions League?

La vittoria con l’Ajax è valsa per il Napoli la qualificazione agli ottavi di Champions League con due giornate d’anticipo.

Una qualificazione importante da un punto di vista sportivo, se si pensa che, arrivando primo in classifica, il Napoli potrebbe avere un sorteggio favorevole per la fase ad eliminazione diretta.

Un traguardo importante, però, anche dal punto di vista economico. Come riportato da Calcio e Finanza, la stagione europea del Napoli potrebbe essere, grazie ai risultati ottenuti fino ad oggi, la più fruttuosa, superando la stagione 2019/20 (63,7 milioni di euro incassati).

Partendo da una base di 15,64 + 18,2 milioni di euro (premio base uguale per tutti i partecipati + ranking storico), gli azzurri hanno incassato 4 milioni di euro dal primo market pool e, volendo tener conto dello scenario peggiore (Napoli eliminato agli ottavi, con due italiane in finale e una eliminata in semifinale), incasserà almeno 3,48 milioni di euro dal secondo market pool.

A queste cifre bisogna poi aggiungere i bonus per i risultati: 2,8 milioni di euro per vittoria per un totale di 11,2 milioni di euro finora, più 9,5 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi.

Il totale è di circa 62 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare vincendo le altre due partite del girone, e ovviamente avanzando nelle varie fasi dopo gli ottavi.